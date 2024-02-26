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общество

В Новосибирске мужчину четыре раза задерживали за пьяную езду — его отправили под суд

Фото: freepik

Жителя Новосибирска задерживали за пьяную езду четыре раза.

В Новосибирске мужчину четыре раза задерживали за пьяную езду — несмотря на штрафы и лишение водительских прав, он продолжал ездить в нетрезвом виде. Обвиняемого сотрудники ГИБДД задержали в июне, августе, ноябре и декабре прошлого года, а родительских прав его лишили до декабря 2024 года.

Сейчас прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу — водитель предстанет перед судом за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения, отказ от прохождения медицинского освидетельствования и управление автомобиля без прав.

Напомним, что в Кировском районе пьяный мужчина угнал иномарку подвозившего его автомобилиста.

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Валерия Митрохина
Журналист

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