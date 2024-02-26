В Новосибирске на 8,6 млн рублей приобрели смартфоны для водителей мусоровозов

Смартфоны на 8,6 млн рублей приобрели для водителей мусоровозов.

По данным МУП «САХ», в Новосибирске водителям мусоровозов купили 600 смартфонов с системой «TKOWork».

Уточняется, что «TKOWork» — это система, которая разработана специально для Новосибирской области, она контролирует работу коммунальной техники — соблюдение графика вывоза мусора, количество собранных и вывезенных отходов, его размещение на полигонах.

«Данные с ГЛОНАСС-терминалов и мобильных устройств передаются в режиме реального времени на ВЕБ-портал», — сообщили в соцсетях МУП «САХ».

Сейчас первые водители уже получили свои служебные смартфоны и учатся пользоваться новой системой контроля.

Напомним, что под Новосибирском построят мусорный полигон за 194 миллиона рублей.