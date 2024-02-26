В Новосибирске на левом берегу запустят десять новых трамваев

На левом берегу Новосибирска появятся новые трамваи.

И.о. мэра Олег Клемешов на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области сообщил о том, что на левом берегу Новосибирска планируют запустить десять модернизированных трамваев с обновленным корпусом.

По его словам, сейчас в город поступило уже 110 троллейбусов из 120 и 10 трамваев, которые подготавливают к запуску на линию.

Также еще 20 трамваев новой модели закупят при финансировании регионального бюджета в текущем году.

Напомним, что в Новосибирске запустят электричку в микрорайон Клюквенный в этом году.