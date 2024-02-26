В Новосибирске назвали новые сроки открытия бассейна СКА

Открытие перенесли на период с 11 по 14 марта.

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на министра физической культуры и спорта области Сергея Ахапова, в середине марта должно состояться открытие бассейна СКА на улице Воинской.

Бассейн хотели открыть еще в феврале, но из-за пусконаладочных работ инженерных систем открытие перенесли на период с 11 по 14 марта.

Напомним, что реконструкция бассейна началась в феврале 2022 года. 29 декабря 2023 года подписали документы о вводе в эксплуатацию бассейна СКА.

В 50-метровом бассейне будет 16 дорожек. Также в спортивном комплексе откроются игровой и тренажерный залы, установят мультимедийный экран площадью более 100 квадратных метров на фасаде.

Общая площадь здания — более 5,3 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что водопровод в Верх-Туле Новосибирской области отремонтируют за 5,1 млн рублей.