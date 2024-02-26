В Новосибирске победили 11-летний долгострой и восстановили права 275 дольщиков

На улице Дуси Ковальчук в Новосибирске через 11 лет достроили жилой 27-этажный дом.

Работы на объекте шли при надзорном сопровождении прокуратуры, здание ввели в эксплуатацию.

Разрешение на строительство дома было выдано в 2013 году ООО «Партнер-Инвест», которое использовало деньги людей, желающих купить в нем квартиры. Но подрядчик не смог закончить работу и в 2019 году арбитражный суд признал его банкротом. Права застройщика передали созданному гражданами жилищно-строительному кооперативу. Строительство в дальнейшем шло в рамках реализации на территории региона масштабных инвестиционных проектов.

21 февраля дом ввели в эксплуатацию, восстановлены права 275 обманутых дольщиков. Уголовное дело, возбужденное по факту хищения денежных средств дольщиков, находится на рассмотрении в Железнодорожном районном суде Новосибирска.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске победили дом-долгострой на Добролюбова.