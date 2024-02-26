В Новосибирске работницу автовокзала посадили за регулярные кражи из кассы

За полтора года женщина присвоила полмиллиона рублей, за что понесла наказание.

Как 26 февраля рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, работница ООО «Автовокзал — Главный» таскала деньги из кассы, о чем стало известно правоохранительным органам. Во время расследования женщина вину признала.

Дзержинский районный суд Новосибирска признал даму виновной в присвоении чужого имущества в крупном размере с использованием служебного положения. В кассу она уже вернула 100 тысяч рублей. Сибирячку отправили в тюрьму на два года и обязали возместить оставшиеся 400 тысяч рублей ущерба.

Ранее мы рассказывали, как в Чите мужчина воспользовался занятостью сотрудницы бара и украл у нее 87 тысяч рублей.