В Новосибирске школьники едва не провалились под лед под Димитровским мостом

Школьники почти не провалились под лед в Новосибирске.

Спасателям МАСС поступил звонок от неравнодушного человека в Новосибирске, который заметил детей на территории реки Обь под Димитровским мостом — они долбили лед ногами и прыгали.

“Очевидец пытался окликнуть детей, но они на него не реагировали, так как находились на противоположной стороне акватории”, — передали спасатели.

По их словам, дети, увидев приближающийся экипаж спасателей, скрылись с места.

Спасатели уточняют, что именно у опор моста, где и находились дети, наиболее хрупкий лед с промоинами, на которых любой шаг может обернуться трагедией.

Напомним, что спасатели МАСС помогли псу вытащить лaпу из карабина в Новосибирске.