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общество

Внимание садоводам! В 2024 году штрафы за хранение удобрений на даче ужесточились

Фото: нейросеть

Эксперты предупредили об ужесточении контроля за использованием удобрений с 2024 года в России.

Согласно новому законодательству, важность правильного хранения минеральных и органических удобрений на даче стала приоритетной. Эксперты обращают внимание на соблюдение правил пожарной безопасности и расстояний между сооружениями.

Юрист Сергей Коломийцев подчеркивает, что хранение минеральных удобрений требует закрытых помещений с соответствующими условиями, указанными на упаковке. Органические удобрения, такие как навоз или торф, допускается хранить на открытых площадках, соблюдая предписанные правила.

Нарушения в хранении удобрений могут повлечь штраф от 2 до 7 тысяч рублей в соответствии со статьей 8.2 Кодекса об административных нарушениях РФ. Будьте бдительны и соблюдайте правила, чтобы избежать нежелательных последствий для окружающей среды.

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Александр Борисов
журналист

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