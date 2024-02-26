Внимание садоводам! В 2024 году штрафы за хранение удобрений на даче ужесточились

Эксперты предупредили об ужесточении контроля за использованием удобрений с 2024 года в России.

Согласно новому законодательству, важность правильного хранения минеральных и органических удобрений на даче стала приоритетной. Эксперты обращают внимание на соблюдение правил пожарной безопасности и расстояний между сооружениями.

Юрист Сергей Коломийцев подчеркивает, что хранение минеральных удобрений требует закрытых помещений с соответствующими условиями, указанными на упаковке. Органические удобрения, такие как навоз или торф, допускается хранить на открытых площадках, соблюдая предписанные правила.

Нарушения в хранении удобрений могут повлечь штраф от 2 до 7 тысяч рублей в соответствии со статьей 8.2 Кодекса об административных нарушениях РФ. Будьте бдительны и соблюдайте правила, чтобы избежать нежелательных последствий для окружающей среды.