Восемь девушек в погонах подали заявки на участие в фотоконкурсе

За выходные заявки на участие в фотоконкурсе «Девушки в погонах» от «СибФМ Group» подали ещё восемь сотрудниц силовых структур Новосибирской области.

27-летняя Алина Ярмонова три года трудится судебным приставом-исполнителем. Службу она считает престижной и почётной. Сибирячка родом из семьи военнослужащих, поэтому не сомневалась в выборе и отправилась по стопам родителей.

«С детства мечтала служить и носить погоны. Самое главное — помочь людям и найти выход из любой ситуации. Понимание этих вопросов формирует во мне уверенность в пользе нашей службы! Я готова к самосовершенствованию и продвижению! Хочу быть полезной и нужной обществу. Вот почему я выбрала службу в ФССП России», – рассказала Алина Ярмонова.

У 45-летней Светланы Бирник стаж работы насчитывает 15 лет. Должность женщины – судебный пристав-исполнитель. Она признаётся, что труд в этой сфере стал для неё самой любимой работой.

32-летняя Александра Юрьева работает старшим дознавателем Управления надзорной деятельности и профилактической работы (ОНДиПР) по Новосибирску уже четыре года. На службу в МЧС она решила отправиться из-за основного желания – помогать людям, которых настигла беда. В работе девушка предпочитает дисциплину и порядок.

«Быть сотрудником МЧС — профессия сложная и благородная. Мне нравится трудиться в слаженной команде, где один за всех и все за одного. Где перед глазами живой пример мужества и отваги, дисциплины и выносливости моих коллег. Эта профессия нужная, важная и всегда востребована во всём мире», – поделилась Александра Юрьева.

Следующей участнице Елизавете Хлызовой 24 года. 12 месяцев из них она посвятила службе на должности инспектора ОНДиПР по Новосибирску.

«Мы не ликвидируем чрезвычайные ситуации, не идём в огонь, но решаем не менее значимые задачи в МЧС России!» – объяснила свой выбор Елизавета Хлызова.

23-летняя Полина Фалина отметила год службы на позиции следователя Куйбышевского межрайонного следственного отдела.

«Мечтала приносить пользу обществу и Родине, борясь с преступностью», – рассказала сибирячка.

28-летняя Дарья Каранова пять лет проработала помощником прокурора города Новосибирска. Служба для неё стала призванием, судьбой и любовью на всю жизнь. Труд бывает сложным, но интересным.

«Для органов прокуратуры есть особенная задача — стоять на страже как интересов всех граждан, так и всей Российской Федерации!» – признаётся Дарья Каранова.

Марии Бедаревой 31 год, семь лет она трудится врачом-неврологом в Федеральном казенном учреждении здравоохранения «Медико-санитарная часть №54 федеральной службы исполнения наказаний». С детства сибирячке нравилось изучать что-то новое, заниматься расследованиями. Она не боялась принимать важные решения и брать на себя ответственность.

«Всегда стремилась помочь людям и в выборе профессии не задумывалась! Помощь другим приносит мне радость и удовлетворение!» – рассказала Мария Бедарева.

24-летняя Анна Закрыльная семь лет трудится в УУП ОУУПиПДН ОП №4 «Калининский» УМВД России. Работу в отделе полиции сибирячка полюбила за общение с гражданами.

Стать звездой фотоконкурса «Девушки в погонах» от «СибФМ Group» может представительница любых силовых структур, в том числе на пенсии или в отставке. До 7 марта ждём ваш снимок в рабочей форме и небольшую историю о себе. Итоги подведём в Международный женский день.

В конкурсе мы отмечаем профессионализм смелых сибирячек, их преданность работе, движение по благородному пути и красоту.

Проголосовать за свою фаворитку или подать заявку на участие можно по ссылке.