Врачи из Новосибирска создали уникальный протез для пенсионерки из Сургута

Операция прошла успешно.

В Сургуте у 70-летней пенсионерки была проблема с тазовой костью, в результате которой она практически не могла ходить. Чтобы помочь, местные врачи обратились к специалистам из Новосибирска.

Они приняли решение использовать для устранения дефекта технологию 3D-моделирования имплантатов. Пациентке сделали компьютерную томографию, по снимкам которой напечатали точную копию поврежденной тазовой кости. После этого был смоделирован поврежденный фрагмент.

Операция прошла успешно.

Напомним, что ученые из Новосибирска создали микрорезонаторы на поверхности оптоволокна.