ВТБ с 26 февраля по 1 марта представляет Стратегию развития на 2024 – 2026 годы

В течение пяти дней банк расскажет, что сделает для клиентов, акционеров, партнеров и страны в следующие три года, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«В основе нашей Стратегии – идея использовать все форматы взаимодействия с клиентами, чтобы такую финансовую экспертизу сделать доступной для всех клиентских сегментов. Отсюда и подход к презентации Стратегии развития на 2024 – 2026 годы. Это не просто документ. Для нас это обязательства перед клиентами, акционерами, партнерами, которые берет на себя вся команда банка – от рядовых менеджеров до руководителей. И мы расскажем о том, что планируем сделать, на всех возможных площадках во всех удобных для наших клиентов форматах», – сказал первый заместитель президента – председателя правления банка Дмитрий Пьянов.

Понедельник, 26 февраля, День розничного клиента – это направление работы банка ждет наиболее масштабная трансформация. О ней расскажет заместитель президента – председателя правления банка Георгий Горшков.

Вторник, 27 февраля, День технологий. Заместитель президента – председателя правления банка Вадим Кулик раскроет планы по внедрению передовых финансовых продуктов на базе собственной технологической платформы. Это новый этап цифровой трансформации банка.

Среда, 28 февраля, День предпринимателя. Поддержка малого и среднего бизнеса – одна из ключевых задач банка. Как планируется решать эту задачу, расскажет заместитель президента – председателя правления Денис Бортников.

В четверг, 29 февраля, Виталий Сергейчук, член правления, курирующий корпоративно-инвестиционный бизнес, расскажет о роли банка в новом инвестиционном цикле в экономике.

В пятницу, 1 марта, президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин и Дмитрий Пьянов представят консолидированные ориентиры и финансовую модель банка на 2024 – 2026 годы, которая обеспечит рост прибыли в комплексе с ростом клиентской базы и повышением качества услуг.