Жительнице Болотного продлили срок пребывания под стражей до 5 месяцев: ее обвиняют в убийстве

До этого подозреваемая пыталась исправиться.

Болотнинский районный суд продлил содержание под стражей до 5 месяцев обвиняемым в двойном убийстве Анастасии Б. и Александру Б. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«21 февраля 2024 года удовлетворено ходатайство следствия, обвиняемым продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 5 месяцев. Постановление не вступило в законную силу», – пишет пресс-служба.

Мать из Болотного и ее друга подозревают в убийстве, которое произошло 25 ноября 2023 года. Женщина и ее друг распивали спиртные напитки вместе со своими знакомыми. Между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемые нанесли множественные удары руками и ногами в область жизненно важных органов потерпевших. После этого 28-летняя женщина, взяв нож, ударила хозяина дома в область груди. Фигуранты по делу скрылись с места преступления. Потерпевшие скончались на месте. Уточняется, что убитой женщиной была мачеха Анастасии, которая помогала ей с детьми.

До этого подозреваемая пыталась исправиться. Она снялась в двух популярных телепередачах, но безуспешно: ее дочерей поместили в реабилитационный центр. У женщины были проблемы с алкоголем. Об этом сообщает Vn.ru.