397 млн потратят в Новосибирске на сети связи энергетиков

АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (СО ЕЭС) ищет подрядчика для создания транспортной сети связи и первичной сети связи ОДУ Сибири и Новосибирского РДУ.

В документах закупки говорится, что целью выполнения работ является «создание транспортных сетей связи по технологии передачи данных MPLS-TP, первичных сетей связи и системы синхронизации с учетом обеспечения передачи существующих и планируемых сервисов в соответствии с данными, указанными в проекте заказчика, выполнения требований по надежности и бесперебойности функционирования филиалов заказчика в режиме реального времени. Стартовая цена контракта — 397 млн рублей.

Системы коммуникации должны будут соединять здания ОДУ и РДУ в Новосибирске с филиалами СО ЕЭС, с филиалом ОАО РЖД Новосибирская дирекция связи Западно-Сибирской железной дороги, филиалом ПАО «Ростелеком» МРФ Сибирь, ПС «Восточная» и технические решения по присоединению к сетям ПАО «Россети» МЭС Сибири, ООО «Сибирская Генерирующая Компания» (АО «Сибэко»). Работы должны быть выполнены до конца 2024 года.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области при проведении госзакупок было совершено более 300 нарушений на 323,5 млн рублей.