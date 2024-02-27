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Алтайский депутат устроил скандал в самолете: ему не хватило ремня

Фото: ru.freepik.com

Он угрожал экипажу.

Как сообщает телеграм-канал «SHOT», депутата Алтайского Заксобрания от КПРФ, члена комитета по аграрной политике Артака Махсудяна сняли с рейса «Победы».

Уточняется, что депутат не смог пристегнуться ремнем у аварийного выхода. Пересаживаться на обычное место он не захотел, так как у аварийного выхода больше пространства для ног. В результате чего произошел конфликт. Сообщается, что Артак Махсудян кричал, матерился и угрожал экипажу. В итоге его сняли с рейса.

Напомним, что новосибирца внесли в список террористов из-за комментариев о мигрантах.

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Нина Раневская
Журналист

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