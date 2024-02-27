Бастрыкин взял на контроль дело сироты из Новосибирска

Расследуется уголовное дело.

В Информационный центр СК России обратилась сирота из Новосибирска. Девушка с 2018 года состоит на учете лиц, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями. В 2023 году суд вынес решение в ее пользу о предоставлении жилья, но ситуация не изменилась.

В данный момент в СУ СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело.

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. А также взял на контроль ситуацию.

Напомним, что СК проверяет публикацию «интимных» снимков новосибирской учительницы.