Борьба с “наливайками”: в мэрии Новосибирска обсудили возможные ограничения продажи алкоголя

Придомовые торговые точки с горячительными напитками могут заставить работать по новому графику.

Вопрос дополнительных ограничений розничной продажи алкоголя рядом с жилыми домами обсудили в мэрии Новосибирска. На проблему обратили внимание в комиссия по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству.



«В 2020 году был изменён закон Новосибирской области, относящийся к регуляции минимальной площади так называемых “наливаек”. Федеральный закон требует не менее 20 квадратных метров, заксобрание предложило норму не менее 50 метров. Но это не ограничило круглосуточную работу точек. А новый федеральный закон позволяет нам через региональный закон сократить их время работы», — озвучил повестку дня председатель комиссии по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству, депутат от «Единой России» Александр Тарасов.

Он предполагает, что после обращения членов комиссии, губернатор Андрей Травников создаст новую рабочую группу либо продлит функционал ранее созданной. По словам Александра Тарасова, комиссия займётся выявлением проблем, а каждый участник внесёт конкретные изменения и предложения.

«Уверен, у каждого на территории есть подобные проблемные точки, которые практически круглосуточно осуществляют продажу алкогольных напитков. Многие люди летом вынуждены спать в духоте. Потому что открыть окно невозможно: придётся слушать музыку и шум, а значит не выспаться и пойти на работу уставшим. Я думаю, мы должны озвучить максимально жёсткие предложения. Моя личная позиция – продажа алкоголя должна осуществляться в магазинах и павильонах минимум в 50-100 метрах от жилых домов,» — комментирует ситуацию заместитель председателя комиссии, депутат от партии «Единая Россия» Денис Чаховский.