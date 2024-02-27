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общество

Борьба с “наливайками”: в мэрии Новосибирска обсудили возможные ограничения продажи алкоголя

Фото: Илья Клотский/ Сибфм

Придомовые торговые точки с горячительными напитками могут заставить работать по новому графику.

Вопрос дополнительных ограничений розничной продажи алкоголя рядом с жилыми домами обсудили в мэрии Новосибирска. На проблему обратили внимание в комиссия по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству.

«В 2020 году был изменён закон Новосибирской области, относящийся к регуляции минимальной площади так называемых “наливаек”. Федеральный закон требует не менее 20 квадратных метров, заксобрание предложило норму не менее 50 метров. Но это не ограничило круглосуточную работу точек. А новый федеральный закон позволяет нам через региональный закон сократить их время работы», — озвучил повестку дня председатель комиссии по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству, депутат от «Единой России» Александр Тарасов.

Фото Борьба с “наливайками”: в мэрии Новосибирска обсудили возможные ограничения продажи алкоголя 2

Он предполагает, что после обращения членов комиссии, губернатор Андрей Травников создаст новую рабочую группу либо продлит функционал ранее созданной. По словам Александра Тарасова, комиссия займётся выявлением проблем, а каждый участник внесёт конкретные изменения и предложения.

Фото Борьба с “наливайками”: в мэрии Новосибирска обсудили возможные ограничения продажи алкоголя 3

«Уверен, у каждого на территории есть подобные проблемные точки, которые практически круглосуточно осуществляют продажу алкогольных напитков. Многие люди летом вынуждены спать в духоте. Потому что открыть окно невозможно: придётся слушать музыку и шум, а значит не выспаться и пойти на работу уставшим. Я думаю, мы должны озвучить максимально жёсткие предложения. Моя личная позиция – продажа алкоголя должна осуществляться в магазинах и павильонах минимум в 50-100 метрах от жилых домов,» — комментирует ситуацию заместитель председателя комиссии, депутат от партии «Единая Россия» Денис Чаховский.

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Дарья Черникова
Руководитель коммерческой редакции

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