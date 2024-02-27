Екатерина Мизулина попросила проверить клуб "Элтон" в Новосибирске

Блогер из Новосибирска пожаловался на местный клуб “Элтон” и хочет, чтобы его закрыли.

По данным Telegram-канала Mash Siberia, российский общественный деятель и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина после обращения блогера попросила проверить клуб "Элтон" в Новосибирске.

Ранее было известно, что заведение с таким же названием уже объявило о своем закрытии, но в Красноярске. Там произошел скандал, из-за которого выгнали посетителя, в результате чего прибыли правоохранительные органы.

Один из учредителей "Элтона" Денис Шилов рассказал, что после истории в Красноярске, формат работы новосибирского клуба хотели пересмотреть, однако местный блогер пожаловался Екатерине Мизулиной на это место — он сообщил, что в заведении мужчины каждую ночь переодеваются в женскую одежду, красятся, пьют спиртное и танцуют, что является неприемлемым, по его мнению.

В итоге Екатерина Мизулина поддержала блогера и попросила полицию организовать проверку.