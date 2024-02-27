Энергетики объяснили, почему электроотопление нередко перегружает электросети

В зимнее время и особенно в период крепких сибирских морозов нагрузка на электросети возрастает кратно – в большинстве своём это связано с массовым использованием электрокотлов для отопления.

К сожалению, они зачастую устанавливаются без оглядки на величину максимальной разрешенной мощности для каждого дома, которая, как правило, составляет 15 кВт.

Например, система освещения и обычный комплект бытовой техники (холодильник, микроволновка, варочная панель и духовой шкаф, стиральная машина, чайник, водонагреватель и т.п.), суммарно потребляют порядка 10-12 кВт. А если добавить электрический котёл на 7-10 кВт, то можно сразу превысить максимальную разрешенную мощность ориентировочно на 30-40% и вызвать перегруз в электросетях. А страдают от этого сам нарушитель и его соседи — случаются сбои в работе освещения и бытовой техники, просадки напряжения, короткие замыкания и еще масса негативных последствий вплоть до аварийных отключений и даже пожаров.

Чтобы избежать подобных проблем при использовании электроотопления, специалисты АО «РЭС» подготовили памятку для разных ситуаций. Во-первых, если вы только планируете подключать дом к электросетям, посчитайте с помощью специального калькулятора на сайте компании суммарную максимальную мощность всех электроприборов и устройств, которые собираетесь использовать. И при оформлении заявки на технологическое присоединение в личном кабинете выберите соответствующую категорию (до 15 кВт или свыше 15 кВт).

Во-вторых, если ваш дом уже подключен к электросетям, и вы планируете установить котел, проверьте, какая максимальная мощность указана в заключенном договоре энергоснабжения. А потом посчитайте суммарную мощность приборов с учетом выбранной модели отопительного котла. Если значение в договоре больше полученной суммы, все хорошо – можно спокойно устанавливать оборудование. Но, вероятнее всего, мощности по договору будет недостаточно и нужно оформить в личном кабинете заявку на её увеличение.

В-третьих, если ваш дом подключен к электросетям и в нем уже установлен котел отопления, нужно обязательно проверить соотношение максимальной мощности в договоре и суммарного потребления всех приборов и устройств. И, в случае превышения, так же оформить в личном кабинете заявку на увеличение величины максимальной мощности.

И последнее, принимая решение о переходе на современные отопительные системы, обязательно оцените риски. Выбирайте автономные модели (например, электронезависимый газовый котел и самотёчную (гравитационную) систему отопления) или обязательно предусмотрите резервные источники (генераторы, аккумуляторы) питания. А при наличии печного отопления, возможно, стоит сохранить его как альтернативу.

В любом случае, помните, что потребление электроэнергии сверх разрешенной величины — это нарушение действующего законодательства. А «умные» счетчики, в которых предусмотрена функция контроля максимальной мощности, автоматически отключат потребление при её превышении, чтобы предотвратить возможные негативные последствия перегруза в электросетях.