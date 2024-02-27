IT-фестиваль «Транспорт и дороги будущего» состоялся в школе №112 в Новосибирске

В мероприятии участвовали восемь команд первоклассников школы №112.

Вместе с педагогами они подготовили проекты в сфере робототехники о безопасности улиц для всех участников дорожного движения.

Инициаторами и организаторами фестиваля выступили Новосибирская областная общественная организация «Всероссийское общество автомобилистов» и организация дополнительного образования «Формула IQ». Инициативу поддержали в ГИБДД ГУ МВД России по региону, областной минобр и минтранс.

Заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Николай Тямин отметил, что заботиться о безопасности на дорогах должны не только взрослые. Родителям важно научить этому детей.

«На сессии Совета депутатов города Новосибирска 14 февраля депутаты обратили внимание на отчет начальника ГИБДД Новосибирска. За последние два года в городе на 38% увеличилось число ДТП с детьми. В том числе, с летальными исходами. Сегодняшний фестиваль проходит при поддержке общественной организации, занимающейся вопросами безопасности дорожного движения. Они решили понять, как дети видят безопасность на улицах. Результаты отражены в представленных фестивале проектах. Проблему нужно решать комплексно не только с помощью наглядной агитации, но и привлекая ребят в качестве соучастников процесса», – уверен Николай Тямин.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Лилия Гончарова, как и Николай Тямин, входит в рабочую группу Совета депутатов по безопасным школьным маршрутам.

«За три года работы, группе удалось многое сделать для того, чтобы дорога в школу и обратно не грозила учащимся попаданием в ДТП. Оборудовали новые пешеходные переходы, обустроили тротуары по дороге к детским учреждениям. Интересен подход школы №112, когда дети сами рассказывают и показывают, что такое для них безопасность на дорогах. Мы будем рады, если инициативу поддержат в других образовательных учреждениях», – пояснила Лилия Гончарова.