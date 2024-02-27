К 2027 году каждое третье онлайн-совещание будет расшифровываться при помощи ИИ-алгоритмов

По прогнозам аналитиков ВТБ, к 2027 году около трети онлайн-совещаний будут автоматически получать текстовую расшифровку с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

Более 95% онлайн-встреч с участием более трех человек будут записываться и конвертироваться в текст.

«Сейчас из всех онлайн-совещаний в реальном времени расшифровывается не более 1% онлайн-конференций и до 10% в записи. Всю аудиторию сервисов видеоконференцсвязи (ВКС) мы оцениваем в 20 млн пользователей в РФ. Из них регулярно функцией преобразования речи в текст пользуется порядка 1% аудитории. К 2027 году, мы прогнозируем, этот показатель вырастет до 10% всех пользователей сервисов видеоконференций. Он может вырасти и до 20% — но в случае развития не только сервисов транскрибации, но в целом сегмента цифровых ассистентов», — сообщил Вадим Кулик, заместитель президента – председателя правления банка ВТБ.

Инструмент преобразования речи в текст на основе ИИ доступен сотрудникам банка через видеохостинг DION. Видео, используемой в банке с 2022 года. Алгоритм преобразует все сказанное на видеоконференции в текстовые сообщения. Модели, созданные специалистами, постоянно совершенствуются. Например, сейчас на их основе тестируется функция саммаризации, когда пользователи могут получить краткое изложение прошедшей онлайн-конференции. А в дальнейшем появится функция автопротоколирования — автоматически генерируемого по итогам онлайн-встречи перечня поручений.

Вадим Кулик также отметил, что банк активно изучает и развивает алгоритмы генеративных моделей и их использование в своих сервисах. Развитие искусственного интеллекта выделено как отдельное направление в стратегии банка до 2026 года.

Аналитики банка считают, что компании со штатом 10 000 сотрудников могут сэкономить до 7 500 часов в год за счет использования нейросетевых алгоритмов для расшифровки онлайн-совещаний вместо ручной работы.