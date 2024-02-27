Как правильно хранить соль и консервы: напомнил Роспотребнадзор

Роспотребнадзор напомнил жителям Новосибирска правила хранения соли и консервов.

В памятке Роспотребнадзора собрана полезная информация для жителей Новосибирска о том, как правильно хранить продукты питания.

Считается, что муку лучше пересыпать из мешка в герметичные емкости с плотными крышками и избегать хранения на солнце или в сырости. Растительное нужно поставить в темный шкаф, как и крупы с макаронами.

А кофейные зерна рекомендуют хранить в вакуумной упаковке из фольги в сухом и прохладном месте. Соль и сахар также необходимо поставить в темное, сухое и прохладное место, защитив от влаги. В темном и прохладном помещении стоит хранить и консервы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области подорожали на 4,6% фрукты и овощи.