Молочники хотят национализировать новосибирский завод PepsiCo

«Союзмолоко» намерен предложить национализировать новосибирский завод PepsiCo.

Предприятие сократило переработку сырого молока, сообщает Коммерсантъ. При дефиците мощностей сельскохозяйственные предприятия вывозят продукт в другие регионы или даже закрываются. Но одного обращения местных фермеров будет недостаточно, специалисты готовят обращение к власти с предложением о национализации и последующей передаче под управление российского менеджмента молочного завода PepsiCo.

«С момента покупки новосибирского завода «Сибирское молоко» компанией PepsiCo мощность переработки сырого молока сократилась в пять раз — с 500 до 100 т в сутки. Завод на все обращения фермеров отвечает, что в сырье не нуждается. Производителям приходится возить молоко в Кемеровскую область и Алтайский край», — рассказал председатель правления «Союзмолоко.Сибирь» Игорь Елисеенко.

Ранее мы рассказывали, что завод «Сибсельмаш» могут национализировать в Новосибирске.