Мощную группу пятен на Солнце запечатлел фотограф из Новосибирска

Крупным планом пятна на Солнце снял новосибирский фотограф Алексей Поляков.

«Сегодня последний день перед операцией, между врачами успел поснимать Солнце в фотосфере и хромосферу в линии кальция(CaK). Хорошо видно, насколько мощная группа пятен №3590, она ответственна за три вспышки Х-класса 22 и 23 февраля», — написал в своем аккаунте во «ВКонтакте» фотограф 26 февраля.

На опубликованных в соцсети кадрах звезды видно четкие пятна на ее поверхности.

Ранее мы рассказывали, что снимок туманности NGC6888 «Серп» фотографа из Новосибирска Алексея Полякова вошел в число победителей международного конкурса. Сибиряк стал лауреатом международного тематического конкурса 35AWARDS: «Освоение вселенной: Через объектив», в котором поучаствовали 1638 человек из разных стран. Лучшие работы опубликовали на сайте организатора.