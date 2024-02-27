На ликвидацию свалок в Новосибирской области выделили 310 миллионов рублей

По нацпроекту «Экология» ликвидируют две несанкционированные свалки.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгения Шестернина, в 2024 году на ликвидацию свалок в регионе направят 310 миллионов рублей. Таким образом, работа будет завершена на двух объектах, а также это поможет улучшить экологические условия для 1,6 миллионов человек.

«В 2024 году запланировано завершение работ технического этапа и выполнения биологического этапа рекультивации свалок с объемом финансирования данных мероприятий 310 млн рублей», — сказал Евгений.

По словам министра, по нацпроекту «Экология» будут ликвидированы две несанкционированные свалки: на территории Калининского района Новосибирска и в Барабинске. Общая площадь — 23,6 гектар.

Напомним, что Новосибирская область вошла в топ-10 регионов по размеру выданных автокредитов.