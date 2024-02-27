На Новосибирском водохранилище у браконьеров изъяли более 12 километров сетей

Ущерб составил более 360 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по Новосибирской области, на Новосибирском водохранилище поймали браконьеров. У них изъяли более 166 рыболовных сетей в 12 километров.

Рыбаки выловили ими более 100 экземпляров рыбы. Ущерб природе превысил 360 тысяч рублей.

Помимо этого, изъяли снегоход с санями, навигатор, металлоискатель, ледорубы и 200 тысяч рублей наличными.

Мужчинам грозит уголовная ответственность за незаконную ловлю рыбы группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба. Максимальное наказание по статье — до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что новосибирцы покупали лекарства по поддельным рецептам: возбуждены уголовные дела.