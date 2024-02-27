На праздничном концерте в НГАУ поздравили защитников Отечества

23 февраля в концертном зале Аграрного университета выступил ансамбль песни и танца «Чалдоны» с праздничными номерами.

Мероприятие организовали в рамках проекта «Я — Гражданин России» совместно с фондом социальных инициатив «Единство» и Министерством региональной политики Новосибирской области.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Титаренко из партии «Единая Россия» поздравил мужчин и напомнил о тех, кто остаётся трудиться в тылу – девушках, женщинах, бабушках. Он отметил, что без них не было бы и мужчин. Депутат поблагодарил солдат-сибиряков, находящихся в зоне СВО.

По словам Игоря Титаренко, неделю назад он вернулся из Донецка, где пожал руки участникам спецоперации и встретился с заместителем специального отряда «Вега», депутатом Заксобрания Сергеем Конько.

«Воины-сибиряки всегда отличались мужеством и героизмом. Низкий поклон тем ребятам, которые иногда ценой своей жизни борются за интересы нашей родины. С каждым разом удивляюсь, насколько люди в новых регионах открыты и отзывчивы. Люди по-другому там себя чувствуют, иначе раскрываются. Уважаемые друзья, я хотел бы всех поздравить с днем защитника Отечества. Огромное спасибо ансамблю, вы прошли большой путь. Всех с праздником, всем чистого неба над головой. Только вперёд», — выступил с приветственным словом Игорь Титаренко.

Директор фонда «Единство» Виктория Шестакова рассказала, что за время цикла марафона «Я – гражданин России» с 2022 года в регионе провели 12 тематических концертов совместно с правительством, министерством региональной политики, ансамблем «Чалдоны» и партнёрами. В День защитника отечества подвели итоги мероприятий.

«Сегодняшний концерт особенный. Он посвящен самым мужественным, смелым и отважным – нашим дорогим мужчинам. А также тем, кто стал их надёжным тылом, мотивирует на подвиги и героические поступки – милым, любящим и преданным женщинам», – поздравила всех причастных Виктория Шестакова.