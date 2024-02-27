Новосибирец оплатил 108 штрафов, чтобы снять арест с 10 КАМАЗов и 2 иномарок

Сумма долга составила 194 500 рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП по НСО, в Новосибирске мужчина оплатил 108 штрафов, чтобы снять арест с двух иномарок и 10 КАМАЗов.

По данным ведомства, на 57-летнего жителя Новосибирска было возбуждено 108 исполнительных производств из-за штрафов, которые он не оплачивал. Так как у мужчины не было дохода, деньги взыскать не получилось, но на него было зарегистрировано 10 КАМАЗов, Toyota Corolla и Nissan Vanette. Приставы наложили арест на транспортные средства.

Должнику нужно было срочно переоформить машины, поэтому он оплатил долги — 194 500 рублей. Ограничения с машин были сняты.

Напомним, что новосибирца внесли в список террористов из-за комментариев о мигрантах.