Новосибирец получил 2,5 года колонии: он выстрелил в лицо парню 8 раз

Осужденный взят под стражу в зале суда.

27 февраля Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении Данила Никитина. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Согласно приговору, 12 августа Данил обратился к девушкам около часа ночи. Они позвонили одному из парней и попросили приехать. Когда потерпевший был на месте, он стал выяснять обстоятельства конфликта с девушками. Подсудимый достал травматический пистолет и 8 раз выстрелил в лицо потерпевшему, причинив тяжкий вред здоровью.

Он полностью признал вину и раскаялся, а также возместил моральный ущерб в размере 800 тысяч рублей.

Суд назначил Данилу наказание в виде лишения свободы на 2,5 года в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил. Об этом сообщает «Управления Судебного департамента в Новосибирской области» во «ВКонтакте».

Напомним, что прокуратура Новосибирска просит 15 лет для иностранца, жестоко убившего свою девушку.