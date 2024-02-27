Новосибирская область вошла в топ-10 регионов по размеру выданных автокредитов

В топе по размеру выданных автокредитов оказалась Новосибирская область.

По данным Национального бюро кредитных историй, Новосибирская область вошла в топ по России среди регионов с наибольшим средним размером автокредита — средний размер займа на покупку автомобиля в регионе за год увеличился почти на треть.

Уточняется, что средний размер автокредита на январь текущего года составил 1,57 миллиона рублей — с этим показателем регион занял седьмое место среди регионов Российской Федерации с максимальной величиной одобренных автозаймов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в 2023 году кредитование среднего и малого бизнеса росло рекордными темпами.