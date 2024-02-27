Новосибирский завод бытовой химии запустил производство средств для ухода за волосами

Объем первой партии — 5 тонн.

Новосибирский завод бытовой химии (НЗБХ) запускает производство средств для ухода за волосами — шампуни и кондиционеры. Предприятие хочет занять косметическую нишу среднеценового сегмента.

Помимо этого, завод также планирует выпускать гели для душа и бальзамы для волос. Объем первой партии — 5 тонн. Средства выпускаются под торговой маркой LATEA.

НЗБХ 25 лет выпускает продукцию для стирки, уборки и ухода за домом. Общегодовой оборот завода в 2023 году превысил 2 миллиарда рублей.

Напомним, что Новосибирская область вошла в топ-10 регионов по размеру выданных автокредитов.