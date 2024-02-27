Новосибирцы покупали лекарства по поддельным рецептам: возбуждены уголовные дела

Максимальное наказание по статье — до двух лет лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, ведомством Железнодорожного района была проведена проверка в сфере оборота лекарственных средств.
Было установлено, что в феврале 2024 года в аптечную организацию обратилось 4 гражданина, которые предъявили рецепты для покупки лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету.
В ходе проверки выяснилось, что печати, штампы и подписи медицинских работников на рецептах поддельные.
В данный момент возбуждены уголовные дела по подделке официального документа, предоставляющего права. Максимальное наказание по статье — до двух лет лишения свободы.
Напомним, что сотрудница автовокзала украла из кассы полмиллиона рублей в Новосибирске.