Новый автобусный маршрут запустят для новосибирцев из пригорода

Маршрут наладят с 28 февраля.

Напомним, что в Новосибирской области жители села Барышево и поселка Двуречье остались без прямой маршрутки №317 до ближайшей станции метро. Причиной стала ее нерентабельность, а также увольнение водителей.

Уточняется, что по этой причине новосибирцы теперь смогут добираться до областного центра только с пересадками или на электричке, однако пригородные поезда курсируют с неудобными интервалами.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, ведомство совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства региона организовало проверку по данному факту.

«По результатам принятых мер был организован межмуниципальный маршрут Nº310 сообщением «Издревая-Кольцово-Двуречье», — пишет пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области начались сбои в работе Telegram.