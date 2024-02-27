Олег Клемешов потребовал убрать снег с остановок в Новосибирске

27 февраля в Новосибирске прошло аппаратное совещание.

И.о. мэра Новосибирска Олег Клемешов на аппаратном совещании потребовал убрать снежные валы на остановках в городе. Он уточнил, что проблема есть во всех районах.

«Будьте добры, на эту ситуацию обратите внимание. И нужно изживать этот момент. Негоже, когда пассажиры через вал садятся в общественный транспорт», — сказал Клемешов.

По данным Сергея Эпова, начальник городского управления автомобильных дорог, на прошедшей недели на очистку улично-дорожной сети и тротуаров ежедневно выезжали до 550 машин. Было убрано около 170 тысяч кубометров снега, из которых около 100 тысяч вывезла на снегоотвалы. Всего с начала зимы убрали около 1,5 миллионов кубометров.

В данный момент магистральные улицы расчищены на 80%, тротуары и дороги районного значения — на 70%.

Напомним, что на ликвидацию свалок в Новосибирской области выделили 310 миллионов рублей.