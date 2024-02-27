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общество

Основной этап интеграции «Открытия» начнется в конце апреля

Фото: ru.freepik.com/

Во второй половине апреля ВТБ начнет активный перевод клиентов “Открытия” на свое обслуживание.

Условия действующих кредитных договоров, включая процентные ставки, останутся неизменными. Об этом в рамках Стратегической недели рассказал заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.

«Мы серьезно подготовились к активной фазе миграции розничного бизнеса, чтобы для всех клиентов она прошла максимально незаметно и легко. Часть клиентов уже перешли на обслуживание, для всех клиентов мы гармонизировали продуктовую линейку. В ходе интеграции клиенты смогут воспользоваться дополнительными предложениями», – отметил Георгий Горшков.

В декабре 2023 года начался постепенный перевод сети отделений «Открытия» под бренд компании. Фактическое объединение бизнесов двух банков произойдет к концу 2024 года.

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Дарья Черникова
Руководитель коммерческой редакции

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