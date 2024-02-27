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общество

Санавиация Новосибирской области спасла 1389 жизней

Фото: ru.freepik.com

В 2019 году санавиация возобновила свою деятельность.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, санавиация смогла спасти 1389 жизней в регионе.

В 2019 году санавиация возобновила деятельность в области. За пять лет вертолеты оснастили диагностическим оборудованием. Так, было совершено более 900 вылетов, в результате которых смогли спасти 1389 жизней.

Утянется, что вертолетами эвакуируют сложных пациентов: с инфарктом миокарда или инсультом, с тяжелыми сочетанными травмами и т.д.

Напомним, что в Новосибирске администрация признала противопожарные меры малоэффективными.

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Нина Раневская
Журналист

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