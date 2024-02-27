Союз отцов Новосибирской области помогает вывозить мирных жителей из Авдеевки

В данный момент готовится 10-ая гуманитарная экспедиция.

22 февраля бойцы гуманитарного отряда «Соболь», который был создан председателем «Союза отцов России» в Новосибирской области Сергеем Майоровым, первыми после российских военных вошли в Авдеевку пригород Донецка. В течение нескольких дней Сергей Петров и Дмитрий Костенко вместе с волонтерами фонда «Добрый Ангел» вывозили из города мирных жителей. Тем, кто не хотел покидать Авдеевку, новосибирцы передавали продукты питания, воду и теплые вещи. Об сообщает пресс-служба Новосибирского отделения «Союза отцов России».

В ходе 9 по счету командировки в зону СВО волонтеры смогли доставить в ЛНР, ДНР, и Запорожскую область гуманитарный груз, который собрали в Новосибирске.

«Как руководитель гуманитарного отряда «Соболь» я испытываю чувство гордости за то, что мы оказались востребованы на самых сложных и опасных участках фронта, за своих товарищей, которые помогают и нашим военным, и мирным жителям Новороссии», – сообщил Сергей Майоров.

Уточняется, что за время СВО в прифронтовой полосе побывали уже 15 членов новосибирского отделения «Союза отцов России».

Напомним, что союз отцов Новосибирской области отправил бойцам СВО УАЗ с госномером «СВО 154».