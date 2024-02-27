Продвижение российских войск по всей линии боевого соприкосновения в зоне действия СВО перешло в непрекращающуюся фазу, а взятые под контроль новые территории Украины в настоящий момент расчищаются от мин и брошенных орудий.

По состоянию на вторник 27.02.2024, в отвоёванном населённом пункте Крынки (Херсонское направление) продолжается уборка развалин. В это же время в Работино (Запорожье) идут тяжелые бои, но часть села пока находится в серой неподконтрольной нашим войскам зоне.

Зато уверенное продвижение показывают Вооружённые силы РФ на Донецком направлении. К моменту выхода данной публикации наши солдаты продвинулись вглубь сёл Орловка и Тоненькое.

По сообщениям из авторского тelegram-канала военкора Евгения Лисицына, армия России потихоньку вытесняет врага в Первомайском и Новомихайловке, а село Ласточкино уже занято нашими бойцами.

Во вторник, 27 февраля 2024 года подразделения войск РФ вели обстрелы позиций вражеских ВСУ в Старомайорском, Благодатном, Урожайном и Пречистовке, но оказались под ударами в Приютном и Заветном Желании, пишет тelegram-канал Wargonzo.

Любопытное сообщение получено 17.02.2024 года и от губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Он уверяет, что украинские военные, попавшие в плен к ВС РФ, не хотят попадать в списки на обмен и возвращаться на родину: «Среди пленных практически не бывает отъявленных нацистов — их уже нет в живых. В большинстве своем солдаты ВСУ сейчас — это обычные молодые парни, пенсионеры, селяне, которых Киев схватил в охапку и бросил в жернова», написал Балицкий в своём Telegram-канале.

В настоящий момент российские власти ищут способы, как оставить на территории РФ украинских пленных.