Спрос на тонометры в России вырос на треть

В 2023 году у россиян большим спросом стали пользоваться тонометры.

По данным «Известий», популярность аппарата выросла на 29%. Так, если в 2022 году жители страны через Интернет купили 890 тысяч приборов, то в 2023 — 2,2 миллиона. Прибыль онлайн-магазинов от продаж выросла почти вдвое. В сегменте офлайн удалось реализовать 3,9 миллиона тонометров, однако выручка упала почти на 200 миллионов рублей.

Директор компании-производителя Олег Волков считает, рост спроса на тонометры связан с увеличением количества пожилых людей и ростом числа сердечно-сосудистых заболеваний. Он отметил, что в основном на рынке представлены аппараты зарубежных предприятий, и призвал нарастить объем российского производства.

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