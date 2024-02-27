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общество

В детских садах и школах Новосибирской области отменили карантин по ОРВИ

Фото: freepik

Во всех детсадах и школах отменили карантин по ОРВИ и гриппу в Новосибирской области.

Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова на совещании в правительстве сообщила, что в регионе вернулись к прежней работе все детские сады и школы — ранее их закрывали на карантин по ОРВИ и гриппу.

Напомним, что заместитель министра образования по Новосибирской области Юрий Савостьянов сообщил, что ушли на карантин три детский сада, также частично приостановили деятельность 147 групп в 94 детских садах.

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Валерия Митрохина
Журналист

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