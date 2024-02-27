В марте в Новосибирске ожидаются сильные перепады погоды

В Новосибирске в марте ожидается и морозная, и самая теплая погода.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в Новосибирске в первый месяц весны будет очень нестабильная погода.

В начале месяца в Новосибирске температура воздуха будет колебаться от -10 до -30 градусов.

Во второй декаде температура воздуха ночью будет до -13 градусов, а днем -2, местами 0 градусов.

И в третьей декаде в область придет наиболее теплая температура — днем ожидается от 0 до +3. Местами ночью до -20 градусов холода.

Напомним, что в Новосибирск вернется тепло на текущей рабочей неделе.