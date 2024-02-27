сегодня
27 февраля, 13:34
пробки
5/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 92.63 | eur 100.1
сегодня
27 февраля, 13:34
пробки
5/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 92.63 | eur 100.1
сегодня 11:12
общество

В марте в Новосибирске ожидаются сильные перепады погоды

Фото: freepik

В Новосибирске в марте ожидается и морозная, и самая теплая погода.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в Новосибирске в первый месяц весны будет очень нестабильная погода.

В начале месяца в Новосибирске температура воздуха будет колебаться от -10 до -30 градусов.

Во второй декаде температура воздуха ночью будет до -13 градусов, а днем -2, местами 0 градусов.

И в третьей декаде в область придет наиболее теплая температура — днем ожидается от 0 до +3. Местами ночью до -20 градусов холода.

Напомним, что в Новосибирск вернется тепло на текущей рабочей неделе.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в