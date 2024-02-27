В Новосибирск вернется тепло на текущей рабочей неделе

Потепление ожидается в Новосибирске.
По данным синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня, 27 февраля, в Новосибирске еще сохранится холодная погода — ночью и ранним утром ожидается до -23 градусов холода, днем до -11.
В среду, 28 февраля, ночью ожидается -20 градусов, днем потеплеет до -8.
И уже в четверг, 29 февраля, в Новосибирске будет наиболее теплая погода до -4 градусов и небольшой снег.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что мощную группу пятен на Солнце запечатлел фотограф из Новосибирска.