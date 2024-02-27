Станция метро «Спортивная» стала единственной построенной в городе за последние 12 лет.

В Новосибирске главгосэкспертиза не согласовала документы по станции метро «Спортивная». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По мнению специалистов, изменения, которые были внесены в проект, недостаточно обоснованы. В данный момент разрешения на ввод станции в эксплуатацию нет.

Сотрудники проектного направления МП «МетроМиР» и субподрядчики устраняют нарушения.

Напомним, что станцию планировали открыть еще 1 сентября 2022 года, но из-за доработок в проектной документации, замены оборудования дату переносили несколько раз.

Ранее сообщалось, что Новосибирская область вошла в топ-10 регионов по размеру выданных автокредитов.