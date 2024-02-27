В Новосибирске из-за дефекта на теплотрассе 65 домов остались без отопления

Работы отмечены как плановые.

Как сообщает телеграм-канал «Mash Siberia», в Новосибирске из-за ремонта на теплотрассе без отопления остались областная больница и Федеральный центр нейрохирургии.

Поврежденная теплотрасса находится на улице Немировича-Данченко. Чтобы устранить дефект, подачу тепла приостановили с 7 часов утра.

Также без тепла остались 65 домов. Медицинские учреждения должны подключить к 14:00, остальные дома до двух часов ночи.

Напомним, что жители пригорода остались без прямой маршрутки до метро под Новосибирском.