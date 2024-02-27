В Новосибирске появился список худших хоккеистов «Сибири»

Издание «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на ХК «Сибирь» представило список наименее успешных хоккеистов сезона.

Лидером списка стал вратарь Антон Худобин. Он провел всего 5 игр без выигрышей в регулярном чемпионате. Он пропустил 11 шайб, но отразил 99 бросков. Коэффициент надежности — 2,81.

На втором месте защитник Александр Лукин, который не забросил ни одной шайбы и не сделал передач за 8 игр. Среднее время на площадке составило 05:00.

Третье место занял защитник Зият Пайгин, проведя 14 игр. Однако забил лишь одну передачу без шайб. Его среднее время на площадке составило 14:10.

На пятом месте расположился нападающий Максим Марушев, который за 12 игр также не забил ни одной шайбы и не сделал передач. Время на льду — 06:33.

Замыкает список нападающий Владимир Михалев, проведший 20 игр, набравший 6 очков. Он забил 4 шайбы и сделал 2 передачи. Среднее время на площадке – 07:44.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» обыграл ХК «Салават Юлаев».