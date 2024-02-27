В Новосибирске старт Всероссийской конференции дали открытием суперкомпьютера

В Новосибирской области создали суперкомпьютер для прогнозирования эпидемий и кризисов.

Технику открыли в Институте математики имени С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук. Суперкомпьютер получил название в честь знаменитого российского математика с мировым именем Сергея Годунова. На церемонии присутствовали заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова и академик-секретарь Отделения математических наук РАН Валерий Козлов. Мероприятие приурочили к старту Всероссийской конференции «Динамика в Сибири».

«Суперкомпьютер «Сергей Годунов» является основным инструментом для проведения исследований и прикладных разработок в Новосибирском научном центре и создания технологической платформы под эгидой Научного совета Отделения математических наук РАН по математическому моделированию эпидемиологических, экологических, экономических и социальных процессов. В этом году на средства гранта национального проекта «Наука и университеты», инициированного президентом РФ, будет проведена плановая модернизация, в результате которой пиковая производительность этой вычислительной системы вырастет», — отметила Ирина Мануйлова.

Планируется увеличить производительность оборудования более чем в два раза. Исполняющий обязанности директора ИМ СО РАН Андрей Миронов отметил, что суперкомпьютер поможет повысить эффективность научных исследований и будет способствовать развитию новых технологий.

«У нас появилась возможность решать мультидисциплинарные задачи, моделировать объемные процессы и предсказывать поведение сложных математических систем», — прокомментировал специалист.

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