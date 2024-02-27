сегодня
27 февраля, 13:34
пробки
5/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 92.63 | eur 100.1
сегодня
27 февраля, 13:34
пробки
5/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 92.63 | eur 100.1
сегодня 12:37
общество

В Новосибирской области по нацпроекту построили 132 поликлиники и ФАПов за 5 лет

Фото: freepik

По национальному проекту в Новосибирской области построили около 150 поликлиник и ФАПов за 5 лет.

В правительстве Новосибирской области сообщают, что в регионе с 2018 года было построено 125 ФАПов и 17 поликлиник, благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение», который инициировал президент Российской Федерации.

По словам министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, для новых объектов было закуплено более 18 тысяч единиц медицинского оборудования.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске в 2023 году построили новые здания для трех школ.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в