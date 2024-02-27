В Новосибирской области по нацпроекту построили 132 поликлиники и ФАПов за 5 лет

По национальному проекту в Новосибирской области построили около 150 поликлиник и ФАПов за 5 лет.

В правительстве Новосибирской области сообщают, что в регионе с 2018 года было построено 125 ФАПов и 17 поликлиник, благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение», который инициировал президент Российской Федерации.

По словам министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, для новых объектов было закуплено более 18 тысяч единиц медицинского оборудования.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске в 2023 году построили новые здания для трех школ.