В Новосибирской области увеличилось количество вакансий с зарплатами от 100 тыс.рублей и выше

Исследовательский центр Зарплаты.ру проанализировал 20563 вакансии, размещенных на сервисе, и выявил в Новосибирской области рост зарплатных предложений от 100 тыс.рублей и выше.

Весь предыдущий год работодатели активно конкурировали за кандидатов с помощью увеличения зарплатных предложений. Соответственно, «зарплатная гонка» привела к росту вакансий с предложением выше рынка. Но стоит отметить, что в основном работодатели конкурируют за высококвалифицированный и низкоквалифицированный персонал рабочих специальностей, который не первый год в дефиците.

По данным исследования, количество предложений с зарплатами от 100 тыс.рублей за год увеличилось практически на треть (+29%). Доля от общего числа предложений от работодателей в регионе составила 2,5%. Наибольшая доля таких вакансий по Сибири отмечается в Красноярском крае (4,1% от общего числа предложений).

Наиболее часто такие предложения появляются в отраслях транспорта, логистики, перевозок, в сфере производства, сервисного обслуживания, строительства и недвижимости, а также в автобизнесе.

Стоит отметить, что около 50% предложений предполагают вахтовый метод работы, либо четкий результат работы, который зависит от количества выполненных заказов, рейсов, заключенных сделок, выработки часов при ненормированном графике.

По ролям вакансий в топ-5 тех, кому работодатели чаще всего предлагают заработок от 100 тыс.рублей, попали руководители отделов продаж (35% от общей доли вакансий), главные инженеры проекта (21%), курьеры (17%), прорабы (15%), начальники производства (12%).