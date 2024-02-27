В НСО для студентов на 500 бюджетных мест будет больше

В новом учебном году в Новосибирской области бесплатно получать профессию смогут на 500 студентов больше, чем в этом.

Министр образования региона Мария Жафярова сообщила, что на 2024/2025 учебный год на бесплатное обучение смогут поступить 11 696 человек – по программам среднего профессионального образования, 65 человек – по программам высшего образования.

Проект распоряжения разработан в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», законом «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области».

Ранее российские работодатели объяснили, как высшее образование влияет при приеме на работу.