Веб-терминалы вводят для контроля вывоза и переработки мусора в Новосибирске

В конце февраля каждый водитель мусоровоза в Новосибирске станет обладателем смартфона, а подрядчики МУП «САХ» уже начали обучаться обращению с новым сервисом, который будет контролировать вывоз и утилизацию мусора в городе.

Как сообщили в МУП «САХ», протестировав несколько программно-аналитических комплексов, региональный оператор остановился на ПАК «TKOWork». Это уникальная система, которая была разработана специально для Новосибирской области. Ее преимущества в том, что она централизованно контролирует работу коммунальной техники: ежедневное соблюдение графика вывоза мусора с контейнерных площадок, количество собранных и перевезенных отходов, размещение ТКО на полигонах, а также ежесуточные отчеты о выполненной работе от перевозчиков. Данные с ГЛОНАСС-терминалов и мобильных устройств передаются в режиме реального времени на веб-портал.

Для запуска системы в МУП «САХ» закупили 600 смартфонов. Сумма контракта составила 8,6 миллиона рублей. Кроме смартфонов приобретены системы аппаратно-спутниковой навигации, которые установлены на спецмашины региона. В настоящее время в платформе зарегистрировано 420 бортов, перевозящих ТКО.