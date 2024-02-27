Восемь сотрудниц ГУФСИН стали участницами фотоконкурса «Девушки в погонах»

Конкурс проводит «СибФМ Group» для сотрудниц любых силовых структур Новосибирской области.

Заявки принимаются до 7 марта включительно. Сегодня анкеты заполнили восемь работниц Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Марине Батановой 34 года, пять лет она посвятила службе в ФКУ ЦИТОВ ГУФСИН России по Новосибирской области. Девушка подучает удовольствие от работы в должности инженера группы по сопровождению и эксплуатации средств связи отдела организации и обеспечения связи. Сибирячка даже написала стихотворение в честь любимого занятия:

«Работать в органы пришла я не случайно.

Давно мечтала я надеть погоны,

Чтоб Родине служить и долг ей отдавать,

Династию военных продолжать.

Мой прадед воевал под Брестом,

А бабушка в блокадном Ленинграде,

И служба в доблестном ГУФСИН

Позволила мне подвиг их почтить участием в параде.

Горжусь, что я служу в ГУФСИН!

Здесь все профессии важны!

И верю я, что мы внесем достойный вклад

В обеспечение безопасности страны».

24-летняя Алина Кокорева шесть лет трудится оперуполномоченным оперативной группы Новосибирской воспитательной колонии. Ещё в школе сибирячка поняла, кем хочет стать. В 2013 году в сочинении по русскому языку она описала будущую профессию. Примером для подражания стала мама Алины, которая служила медицинской работницей в горячих точках Афганистана.

«Мама рассказывала мне, как спасала там жизни. Тогда я написала, что моя профессия будет связана с помощью людям и обеспечением безопасности. Я поступила в Кузбасский институт ФСИН России и исполнила свою мечту. Сегодня я прохожу службу в Новосибирской воспитательной колонии», – написала о себе девушка.

36-летняя Ольга Литвинова уже 14 лет трудится старшим инспектором отдела кадров Управления по конвоированию ГУФСИН. Она до сих пор помнит первый день на службе – 11 октября 2010 года. В замещаемой должности старшего инспектора отдела кадров, воспитательной и социальной работы с личным составом ФКУ УК ГУФСИН России по региону женщина работает с 18 марта 2021-го.

«Всегда стремлюсь к повышению своего профессионального уровня и исхожу из интересов дела при решении тех или иных вопросов», – рассказала Ольга Литвинова.

Уже год 26-летняя Алёна Максимова работает младшим инспектор отдела режима и надзора. Она заступила на службу в ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Новосибирской области с 15 июня 2022 года.

«Участвую в общественной и спортивной жизни учреждения, а также в волонтёрском движении. В 2023-м заняла призовые места в соревнованиях по легкой атлетике в рамках Спартакиады трудовых коллективов Куйбышева», – поделилась Алёна Максимова.

Четыре года 27-летняя Светлана Руденко занимает должность инспектора филиала по Октябрьскому району ФКУ УИИ ГУФСИН. Девушка начала карьеру в 2019-м и трудилась в МВД полицейским-кинологом.

«С 2021 года прохожу службу в ГУФСИН России по Новосибирской области. Есть восьмилетняя дочь, занимается гимнастикой и карате. В свободное время играю в волейбол и настольный теннис», – рассказала о себе Светлана Руденко.

У 33-летней Виктории Дубоделовой стаж работы 14 лет. Сейчас она занимает пост инспектора Куйбышевского МФ ФКУ УИИ ГУФСИН. Девушка отправилась в профессию по стопам отца. Он работал оперуполномоченным в отделе МВД России по Тогучинскому району.

«Со школьных лет я решила, что тоже буду носить погоны и помогать людям. Моё хобби — спорт. В УИС служу с 2023 года. Дочь Вероника обучается в третьем классе МБОУ Чановской СШ №1 Чановского района Новосибирской области, занимается плаванием», – объяснила свой выбор Виктория Дубоделова.

21-летняя Полина Рыбалко четыре месяца назад пришла на службу. Она трудится младшим инспектором отделения охраны ФКУ ОО НПБСТИН. Девушка всегда мечтала занимать должность в уголовно-исполнительной системе и считает эту работу достойной.

«В свободное время я регулярно занимаюсь спортом, люблю музыкальные концерты. Для меня главное в жизни — семья, здоровье родных и близких. Я за активный образ жизни и поездки, считаю, что путешествовать — значит развиваться. В людях ценю честность, доброту и юмор. Стараюсь на мир смотреть позитивно. Вижу цель — не вижу препятствий», – поделилась Полина Рыбалко.

Елизавете Яковлевой 26 лет, девять из них она отдала работе в силовых структурах. Сейчас занимает должность старшего специалиста группы социальной защиты осуждённых ИК-2 ГУФСИН России по региону. Девушка помогает осуждённым на пути их освобождения.

«Помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам и пенсионерам, получателям иных социальных выплат, людям, потерявшим связь со своими родными и близкими — это также неотъемлемая часть моей работы», – объяснила Елизавета Яковлева.

Стать звездой фотоконкурса «Девушки в погонах» от «СибФМ Group» может представительница любых силовых структур, в том числе на пенсии или в отставке. До 7 марта ждём ваш снимок в рабочей форме и небольшую историю о себе. Итоги подведём в Международный женский день.

В конкурсе мы отмечаем профессионализм смелых сибирячек, их преданность работе, движение по благородному пути и красоту.

Проголосовать за свою фаворитку или подать заявку на участие можно по ссылке.